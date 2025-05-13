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Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:23+0300
2025-05-13T16:23+0300
2025-05-13T16:23+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Это может стать, действительно, замечательной встречей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Келлог: переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут стать замечательной встречей
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Это может стать, действительно, замечательной встречей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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