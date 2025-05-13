Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250513/kellog-857530714.html
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:23+0300
2025-05-13T16:23+0300
политика
россия
украина
стамбул
москва
владимир путин
владимир зеленский
кит келлог
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Это может стать, действительно, замечательной встречей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://1prime.ru/20250513/cnn-857530069.html
украина
стамбул
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, стамбул, москва, владимир путин, владимир зеленский, кит келлог, fox news
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Fox News
16:23 13.05.2025
 
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

Келлог: переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут стать замечательной встречей

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© flickr.com / KLMircea
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей", заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Это может стать, действительно, замечательной встречей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
CNN: Трамп может приехать на переговоры в Стамбул, если там будет Путин
16:19
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулМОСКВАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКит КеллогFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала