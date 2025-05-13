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Спецпосланник Трампа рассказал о возможных антироссийских санкциях
Спецпосланник Трампа рассказал о возможных антироссийских санкциях - 13.05.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа рассказал о возможных антироссийских санкциях
Новые санкции США в отношении России могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных ранее, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:49+0300
2025-05-13T16:49+0300
2025-05-13T16:49+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении России могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных ранее, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможные действия со стороны Вашингтона в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. "Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Келлог указал, что речь идет, в частности, о санкциях против Банка России и перевозчиков российской нефти.
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мировая экономика, вашингтон, украина, сша, кит келлог, fox news, банк россии
Политика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Кит Келлог, Fox News, Банк России
Спецпосланник Трампа рассказал о возможных антироссийских санкциях
Келлог: новые санкции США против РФ могут стать самыми жесткими из всех введенных ранее
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении России могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных ранее, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможные действия со стороны Вашингтона в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине.
"Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Келлог указал, что речь идет, в частности, о санкциях против Банка России и перевозчиков российской нефти.
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