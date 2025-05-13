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СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области - 13.05.2025, ПРАЙМ
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СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области
СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области - 13.05.2025, ПРАЙМ
СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области
Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в РФ оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области, сообщили во... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T14:49+0300
2025-05-13T14:52+0300
россия
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киев
москва
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в РФ оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ.По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*."В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений", - сказано в заявлении ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, общество , киев, москва
РОССИЯ, Общество , Киев, МОСКВА
14:49 13.05.2025 (обновлено: 14:52 13.05.2025)
 
СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области

СВР: Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию курян

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в РФ оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*.
"В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений", - сказано в заявлении ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области
10:33
 
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