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Быстрорастущие компании могут обеспечить экономике до 6,8 трлн рублей в год

Быстрорастущие компании могут обеспечить экономике до 6,8 трлн рублей в год - 13.05.2025, ПРАЙМ

Быстрорастущие компании могут обеспечить экономике до 6,8 трлн рублей в год

Быстрорастущие компании благодаря устранению барьеров могут обеспечить российской экономике до 6,8 триллиона рублей дополнительной выручки ежегодно к 2036 году, | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T00:17+0300

2025-05-13T00:17+0300

2025-05-13T00:17+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Быстрорастущие компании благодаря устранению барьеров могут обеспечить российской экономике до 6,8 триллиона рублей дополнительной выручки ежегодно к 2036 году, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и общественной организации "Деловая Россия", с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "По нашим оценкам, дополнительный экономический эффект от устранения барьеров для роста быстрорастущих компаний может составить от 2,7 до 4,5 триллиона рублей уже в 2030 году и от 3,4 до 6,8 триллиона рублей ежегодно к 2036 году. Помимо ярко выраженного экономического эффекта, они также становятся "школой талантов", обеспечивая сотрудникам ускоренное развитие и привлекая молодежь к созданию новых решений. Можно с уверенностью сказать, что быстрорастущие компании - настоящие точки опоры российской экономики", - отмечает партнер "Яков и Партнёры" Игорь Пиун. Исследование также выявило, что быстрорастущие компании в среднем создают около 23% прироста выручки в экономике, а в кризисные периоды их вклад превышал 50%. А совокупный вклад таких компаний в развитие экономики за последнее десятилетие в 17 раз опережал влияние традиционного бизнеса, несмотря на то, что они составляют менее 2% от общего числа предприятий в стране, в свою очередь подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян. Согласно данным исследования, треть быстрорастущих российских компаний, начав как малый и средний бизнес, за период с 2018 по 2023 года доросли до крупного бизнеса. При этом большинство быстрорастущих компаний смогли вырасти самостоятельно, и лишь каждая пятая – как аффилированная с крупным бизнесом. В исследовании под быстрорастущими компаниями понимаются организации, которые в начальный год анализа имели выручку от 1 до 100 миллиардов рублей и в течение последующих пяти лет демонстрировали темпы роста выручки, превышающие инфляцию более чем на 20% не менее чем в четырех годах из пяти. Эти компании являются достаточно крупными, чтобы вносить ощутимый вклад в развитие экономики, но еще не достигли таких масштабов, при которых их потенциал роста оказался бы исчерпан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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