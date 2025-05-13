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Концессионер получил 3,5 года колонии за хищение 877 миллионов рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Концессионер получил 3,5 года колонии за хищение 877 миллионов рублей
Концессионер получил 3,5 года колонии за хищение 877 миллионов рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
Концессионер получил 3,5 года колонии за хищение 877 миллионов рублей
Концессионер, похитивший более 877 миллионов рублей при строительстве школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также при газификации Читы, получил 3,5 года... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T06:37+0300
2025-05-13T06:37+0300
экономика
россия
общество
хабаровск
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 13 мая - ПРАЙМ. Концессионер, похитивший более 877 миллионов рублей при строительстве школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также при газификации Читы, получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Как в марте сообщало ведомство, Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя фирмы – концессионера, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант совместно с другими двумя членами организованной группы, заключая фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования, вывели со счетов казначейства на счета третьих юрлиц 877,9 миллиона рублей бюджетных средств. Деньги предназначались для строительства по концессии общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации города Читы. Схему хищения бюджетных средств подельники спланировали в 2022 году. "Центральным районным судом Хабаровска постановлен приговор по уголовному делу в отношении участника организованной группы Станислава Неверова, являвшегося генеральным директором ООО "Восточно-Арктическая Нефтегазовая корпорация". Он признан виновным по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Осужденному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры. За это преступление уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Отмечается, что следственными органами продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока. По данным прокуратуры, вследствие махинаций были сорваны сроки строительства образовательных учреждений в Хабаровске и Чите по нацпроектам "Образование" и "Экология", возведение которых должно было завершиться в декабре 2023 года. Арбитражные суды регионов признали недействительными концессионные соглашения. Органы исполнительной власти прорабатывают вопрос дальнейшего возведения объектов. Срок реализации концессионного соглашения по газификации свыше 13 тысяч домовладений в Чите продлен до декабря.
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россия, общество , хабаровск, хабаровск, чита
Экономика, РОССИЯ, Общество , ХАБАРОВСК, Хабаровск, ЧИТА
06:37 13.05.2025
 
Концессионер получил 3,5 года колонии за хищение 877 миллионов рублей

Концессионер, похитивший 877 миллионов рублей при строительстве школ, получил 3,5 года

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ХАБАРОВСК, 13 мая - ПРАЙМ. Концессионер, похитивший более 877 миллионов рублей при строительстве школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также при газификации Читы, получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Как в марте сообщало ведомство, Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя фирмы – концессионера, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант совместно с другими двумя членами организованной группы, заключая фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования, вывели со счетов казначейства на счета третьих юрлиц 877,9 миллиона рублей бюджетных средств. Деньги предназначались для строительства по концессии общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации города Читы. Схему хищения бюджетных средств подельники спланировали в 2022 году.
"Центральным районным судом Хабаровска постановлен приговор по уголовному делу в отношении участника организованной группы Станислава Неверова, являвшегося генеральным директором ООО "Восточно-Арктическая Нефтегазовая корпорация". Он признан виновным по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Осужденному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
За это преступление уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что следственными органами продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока.
По данным прокуратуры, вследствие махинаций были сорваны сроки строительства образовательных учреждений в Хабаровске и Чите по нацпроектам "Образование" и "Экология", возведение которых должно было завершиться в декабре 2023 года. Арбитражные суды регионов признали недействительными концессионные соглашения. Органы исполнительной власти прорабатывают вопрос дальнейшего возведения объектов. Срок реализации концессионного соглашения по газификации свыше 13 тысяч домовладений в Чите продлен до декабря.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоХАБАРОВСКХабаровскЧИТА
 
 
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