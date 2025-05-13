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Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая
Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая - 13.05.2025, ПРАЙМ
Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая
Акции криптовалютной биржи Coinbase войдут в индекс широкого рынка S&P 500 к торгам 19 мая взамен Discover Financial Services, объявила S&P Dow Jones Indices. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:41+0300
2025-05-13T10:41+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Акции криптовалютной биржи Coinbase войдут в индекс широкого рынка S&amp;P 500 к торгам 19 мая взамен Discover Financial Services, объявила S&amp;P Dow Jones Indices. "Coinbase Global Inc. заменит Discover Financial Services в S&amp;P 500 до открытия торгов в понедельник, 19 мая", - сообщается в отдельном релизе. Указывается, что Discover Financial Services приобретает компания Capital One Financial Corp. Акции Coinbase до открытия торгов вторника растут в цене на 11,1%. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, Ethereum ("эфир") и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2024 года штат составлял 3 772 сотрудника.
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рынок, акции, coinbase
Экономика, Рынок, Акции, Coinbase
10:41 13.05.2025
 
Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая

Coinbase заменит Discover Financial Services в S&P 500 с 19 мая

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Акции криптовалютной биржи Coinbase войдут в индекс широкого рынка S&P 500 к торгам 19 мая взамен Discover Financial Services, объявила S&P Dow Jones Indices.
"Coinbase Global Inc. заменит Discover Financial Services в S&P 500 до открытия торгов в понедельник, 19 мая", - сообщается в отдельном релизе.
Указывается, что Discover Financial Services приобретает компания Capital One Financial Corp.
Акции Coinbase до открытия торгов вторника растут в цене на 11,1%.
Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, Ethereum ("эфир") и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2024 года штат составлял 3 772 сотрудника.
Котировки, сток
Акции криптобиржи Coinbase дешевеют почти на 3% на постторгах
9 мая, 10:53
 
ЭкономикаРынокАкцииCoinbase
 
 
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