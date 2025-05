https://1prime.ru/20250513/kripta-857512922.html

Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая

Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая - 13.05.2025, ПРАЙМ

Акции криптовалютной биржи Coinbase включат в индекс S&P 500 с 19 мая

Акции криптовалютной биржи Coinbase войдут в индекс широкого рынка S&P 500 к торгам 19 мая взамен Discover Financial Services, объявила S&P Dow Jones Indices. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:41+0300

2025-05-13T10:41+0300

2025-05-13T10:41+0300

экономика

рынок

акции

coinbase

https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Акции криптовалютной биржи Coinbase войдут в индекс широкого рынка S&P 500 к торгам 19 мая взамен Discover Financial Services, объявила S&P Dow Jones Indices. "Coinbase Global Inc. заменит Discover Financial Services в S&P 500 до открытия торгов в понедельник, 19 мая", - сообщается в отдельном релизе. Указывается, что Discover Financial Services приобретает компания Capital One Financial Corp. Акции Coinbase до открытия торгов вторника растут в цене на 11,1%. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, Ethereum ("эфир") и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2024 года штат составлял 3 772 сотрудника.

https://1prime.ru/20250509/kriptobirzha-857420863.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, coinbase