https://1prime.ru/20250513/krym-857505259.html

В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых

В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых

Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T07:32+0300

2025-05-13T07:32+0300

2025-05-13T07:32+0300

сельское хозяйство

экономика

крым

симферополь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857505259.jpg?1747110723

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. "Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко. На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она. В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства. Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко. "Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.

крым

симферополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, крым, симферополь