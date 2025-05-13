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В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых
В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых
Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T07:32+0300
2025-05-13T07:32+0300
сельское хозяйство
экономика
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. "Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко. На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она. В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства. Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко. "Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.
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сельское хозяйство, крым, симферополь
Сельское хозяйство, Экономика, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ
07:32 13.05.2025
 
В Крыму рассказали, из-за чего снизится урожайность зерновых

Ученый Радченко: урожайность зерновых в Крыму снизится из-за недобора влаги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
"Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко.
На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она.
В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства.
Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко.
"Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоКРЫМСИМФЕРОПОЛЬ
 
 
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