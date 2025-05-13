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СМИ: европейские лидеры готовы дождаться переговоров России и Украины

СМИ: европейские лидеры готовы дождаться переговоров России и Украины - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: европейские лидеры готовы дождаться переговоров России и Украины

Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T02:09+0300

2025-05-13T02:09+0300

2025-05-13T02:09+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск 10 мая прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Агентство Блумберг позднее передало, что президент США Дональд Трамп одобрил заявление европейских лидеров о возможности новых санкций против России и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести санкции против Москвы. "Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между... Владимиром Зеленским и российским (президентом - ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы", - говорится в материале агентства. Кроме того, по утверждению источников, Вашингтон хочет дать возможность российской и украинской сторонам провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Как сообщают неназванные европейские чиновники, США еще не определились со своими возможными дальнейшими действиями, в том числе еще не решили, будут ли они вводить санкции против Москвы или нет. Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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россия, мировая экономика, москва, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон