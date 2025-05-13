Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250513/lysenko-857541949.html
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко - 13.05.2025, ПРАЙМ
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко
Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T23:35+0300
2025-05-13T23:59+0300
ростовская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства региона. "Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что правительство области оказывает необходимое содействие следственным органам.Как сообщает СК, чиновник обвиняется в получении более 8 миллионов рублей взятки от застройщика.
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6c58dd6ac9ba4a8a6a8d174ef403240a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростовская область
Ростовская область
23:35 13.05.2025 (обновлено: 23:59 13.05.2025)
 
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко

Правоохранители задержали главу ростовского Новочеркасска Юрия Лысенко

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники.
Наручники.
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства региона.
"Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что правительство области оказывает необходимое содействие следственным органам.
Как сообщает СК, чиновник обвиняется в получении более 8 миллионов рублей взятки от застройщика.
 
Ростовская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала