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Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко - 13.05.2025, ПРАЙМ
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко
Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T23:35+0300
2025-05-13T23:35+0300
2025-05-13T23:59+0300
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства региона. "Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что правительство области оказывает необходимое содействие следственным органам.Как сообщает СК, чиновник обвиняется в получении более 8 миллионов рублей взятки от застройщика.
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ростовская область
Задержан глава ростовского Новочеркасска Юрий Лысенко
Правоохранители задержали главу ростовского Новочеркасска Юрия Лысенко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Задержан глава города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, власти оказывают содействие следственным органам, сообщили в пресс-центре правительства региона.
"Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что правительство области оказывает необходимое содействие следственным органам.
Как сообщает СК, чиновник обвиняется в получении более 8 миллионов рублей взятки от застройщика.