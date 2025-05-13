https://1prime.ru/20250513/makron-857541319.html

Макрон не исключил введения новых санкций против России "в ближайшие дни"

Макрон не исключил введения новых санкций против России "в ближайшие дни" - 13.05.2025, ПРАЙМ

Макрон не исключил введения новых санкций против России "в ближайшие дни"

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с Соединенными Штатами в ближайшие дни могут ввести новые санкции в отношении России, они... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T21:45+0300

2025-05-13T21:45+0300

2025-05-13T21:45+0300

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с Соединенными Штатами в ближайшие дни могут ввести новые санкции в отношении России, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. "Да", - ответил Макрон на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности западных стран ввести новые санкции против РФ в случае несоблюдения прекращения огня. "ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов", - заявил Макрон.

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россия, сша, эммануэль макрон, ес, франция