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Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 13.05.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди во вторник поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:30+0300
2025-05-13T08:30+0300
2025-05-13T08:30+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,76%, до 4,656 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,28% - до 101,53 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,5%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79%, до 9 520,5 доллара, алюминия - на 2,59%, до 2 480 долларов, стоимость цинка - на 1%, до 2 680 долларов.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди во вторник растет на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,76%, до 4,656 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,28% - до 101,53 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,5%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79%, до 9 520,5 доллара, алюминия - на 2,59%, до 2 480 долларов, стоимость цинка - на 1%, до 2 680 долларов.
Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР