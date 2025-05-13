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Медь дорожает на фоне ослабления доллара

Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 13.05.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость меди во вторник поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:30+0300

2025-05-13T08:30+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,76%, до 4,656 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,28% - до 101,53 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,5%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79%, до 9 520,5 доллара, алюминия - на 2,59%, до 2 480 долларов, стоимость цинка - на 1%, до 2 680 долларов.

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