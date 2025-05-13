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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц - 13.05.2025, ПРАЙМ

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц

Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций в отношении России, решение по нему будет принято до конца июня, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:35+0300

2025-05-13T16:35+0300

2025-05-13T16:35+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций в отношении России, решение по нему будет принято до конца июня, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет ввести очередной, 17-й пакет антироссийских санкций к концу июня. Постоянные представители стран Евросоюза в понедельник начали согласование нового, 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая. "Что касается санкций, то Европейский Союз уже готовит следующий пакет. Решение по этому вопросу должно быть принято до конца июня", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Берлине. Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства Германии. По его словам, санкции затронут сферу энергоснабжения, в том числе санкции будут введены против так называемого "теневого флота". Кроме того, санкции расширят доступ к финансовым активам России. "Мы полны решимости, в том числе и я лично, сейчас добиваться этого последовательно и при всем возможном сотрудничестве в Европейском Союзе. Мы не можем сделать это в одиночку, но, конечно, мы постараемся убедить страны, которые все еще колеблются, в том, что этот путь правильный", - добавил Мерц. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, германия, запад, фридрих мерц, кириакос мицотакис, ес, мид