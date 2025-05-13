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МИД России назвал главным виновником катастрофы MH17 киевский режим - 13.05.2025, ПРАЙМ
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МИД России назвал главным виновником катастрофы MH17 киевский режим
МИД России назвал главным виновником катастрофы MH17 киевский режим - 13.05.2025, ПРАЙМ
МИД России назвал главным виновником катастрофы MH17 киевский режим
Главный виновник произошедшей в 2014 году катастрофы рейса MH17 авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс" - киевский режим, заявил МИД РФ, комментируя решение Совета... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T22:45+0300
2025-05-13T22:45+0300
мид
икао
украина
mh17
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Главный виновник произошедшей в 2014 году катастрофы рейса MH17 авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс" - киевский режим, заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" об этой катастрофе."Российская сторона, разумеется, продолжает выражать глубочайшее сочувствие родственникам жертв катастрофы МН17. Однако необходимо чётко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим", - отметили в ведомстве.Там напомнили, что именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом."Фальшь этого предлога впоследствии подтвердил Международный Суд ООН, указав, что ДНР и ЛНР не являлись террористическими организациями. Именно Киев осуществлял жестокие бомбардировки Донецка, Луганска и других городов Донбасса, убивая мирных жителей, в том числе женщин и детей", - заявил МИД.В ведомстве подчеркнули, что именно Киев отказался от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, используя гражданские пассажирские самолёты, такие как МН17, для прикрытия своих бомбардировщиков. Также МИД подчеркнул, что Россия не станет признавать это решение Совета ИКАО."Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявило ведомство.Подчеркивается, что Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17."Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД."Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - подчеркнуло ведомство."Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту были 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в катастрофе ополченцев ДНР, однако те заявили, что у них нет средств, позволявших бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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мид, икао, украина, mh17
МИД, ИКАО, УКРАИНА, MH17
22:45 13.05.2025
 
МИД России назвал главным виновником катастрофы MH17 киевский режим

МИД РФ: гавным виновником катастрофы MH17 является киевский режим

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Главный виновник произошедшей в 2014 году катастрофы рейса MH17 авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс" - киевский режим, заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" об этой катастрофе.
"Российская сторона, разумеется, продолжает выражать глубочайшее сочувствие родственникам жертв катастрофы МН17. Однако необходимо чётко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим", - отметили в ведомстве.
Там напомнили, что именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом.
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"Фальшь этого предлога впоследствии подтвердил Международный Суд ООН, указав, что ДНР и ЛНР не являлись террористическими организациями. Именно Киев осуществлял жестокие бомбардировки Донецка, Луганска и других городов Донбасса, убивая мирных жителей, в том числе женщин и детей", - заявил МИД.
В ведомстве подчеркнули, что именно Киев отказался от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, используя гражданские пассажирские самолёты, такие как МН17, для прикрытия своих бомбардировщиков.
Также МИД подчеркнул, что Россия не станет признавать это решение Совета ИКАО.
"Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявило ведомство.
Подчеркивается, что Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17.
"Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД.
"Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - подчеркнуло ведомство.
"Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.
Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту были 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в катастрофе ополченцев ДНР, однако те заявили, что у них нет средств, позволявших бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
 
МИДИКАОУКРАИНАMH17
 
 
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