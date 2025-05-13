https://1prime.ru/20250513/minfin-857510884.html

В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций"

В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций" - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций"

Россия намерена диверсифицировать поставки товаров, запрещенных к экспорту в США в случае "сокрушительных санкций". Об этом заявил замдиректора департамента... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:10+0300

2025-05-13T10:10+0300

2025-05-13T10:10+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия намерена диверсифицировать поставки товаров, запрещенных к экспорту в США в случае "сокрушительных санкций". Об этом заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии международного клуба "Валдай", его цитирует РБК."Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона", - отметил Кику.По словам представителя ведомства, Товарооборот между Россией и США достиг исторического минимума с 1992 года и оценивается в 3,5 миллиарда долларов.Россия экспортирует в США удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций не пугают Москву, так как ведется работа над минимизацией их влияния.

https://1prime.ru/20250513/ft-857506977.html

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россия, минфин