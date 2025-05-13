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В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций" - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций"
В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций" - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций"
Россия намерена диверсифицировать поставки товаров, запрещенных к экспорту в США в случае "сокрушительных санкций". Об этом заявил замдиректора департамента... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:10+0300
2025-05-13T10:10+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия намерена диверсифицировать поставки товаров, запрещенных к экспорту в США в случае "сокрушительных санкций". Об этом заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии международного клуба "Валдай", его цитирует РБК."Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона", - отметил Кику.По словам представителя ведомства, Товарооборот между Россией и США достиг исторического минимума с 1992 года и оценивается в 3,5 миллиарда долларов.Россия экспортирует в США удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций не пугают Москву, так как ведется работа над минимизацией их влияния.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
10:10 13.05.2025
 
В Минфине рассказали об ответе России в случае "сокрушительных санкций"

Кику: Россия готова к "сокрушительным санкциям" со стороны США

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия намерена диверсифицировать поставки товаров, запрещенных к экспорту в США в случае "сокрушительных санкций". Об этом заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии международного клуба "Валдай", его цитирует РБК.
"Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона", - отметил Кику.
По словам представителя ведомства, Товарооборот между Россией и США достиг исторического минимума с 1992 года и оценивается в 3,5 миллиарда долларов.
Россия экспортирует в США удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций не пугают Москву, так как ведется работа над минимизацией их влияния.
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