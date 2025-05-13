https://1prime.ru/20250513/minfin-857529328.html
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248 - 13.05.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248
Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:00+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20250507/minfin-857363190.html
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рынок, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248
Минфин 14 мая на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233