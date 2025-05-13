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Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248 - 13.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250513/minfin-857529328.html
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248 - 13.05.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248
Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:00+0300
2025-05-13T16:00+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынок, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
16:00 13.05.2025
 
Минфин на аукционах 14 мая разместит ОФЗ серии 26248

Минфин 14 мая на аукционе по размещению ОФЗ предложит бумаги одного выпуска

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Минфина России
Здание Минфина России - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 14 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233
7 мая, 14:04
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфин РФ
 
 
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