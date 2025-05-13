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Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани

Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани - 13.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани

Заморозки не оказали значительного влияния на состояние плодовых культур в Краснодарском крае, они в хорошем состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

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сельское хозяйство

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СОЧИ, 13 мая - ПРАЙМ. Заморозки не оказали значительного влияния на состояние плодовых культур в Краснодарском крае, они в хорошем состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба краевого профильного министерства. "Прошедшие в Краснодарском крае возвратные заморозки не оказали какого-либо значительного влияния на состояние плодовых культур в регионе. В целом они в хорошем состоянии", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос, как неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае могут повлиять на урожай плодовых культур. Оценку по будущему урожаю давать пока рано, уточнили в Минсельхозе. Специалисты сделают прогноз после естественной фазы развития культур, которая называется "июньское опадение завязи".

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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, сочи, минсельхоз