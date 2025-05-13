Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/minselkhoz-857516170.html
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани - 13.05.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани
Заморозки не оказали значительного влияния на состояние плодовых культур в Краснодарском крае, они в хорошем состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:05+0300
2025-05-13T12:05+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
краснодарский край
сочи
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/75914/12/759141297_0:171:2948:1829_1920x0_80_0_0_64f7bfcae94030f99e0525445def6f72.jpg
СОЧИ, 13 мая - ПРАЙМ. Заморозки не оказали значительного влияния на состояние плодовых культур в Краснодарском крае, они в хорошем состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба краевого профильного министерства. "Прошедшие в Краснодарском крае возвратные заморозки не оказали какого-либо значительного влияния на состояние плодовых культур в регионе. В целом они в хорошем состоянии", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос, как неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае могут повлиять на урожай плодовых культур. Оценку по будущему урожаю давать пока рано, уточнили в Минсельхозе. Специалисты сделают прогноз после естественной фазы развития культур, которая называется "июньское опадение завязи".
https://1prime.ru/20250414/kravtsov-856673591.html
краснодарский край
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75914/12/759141297_142:0:2807:1999_1920x0_80_0_0_d1f7afb4c1190742f42dc75b71534d33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, краснодарский край, сочи, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Краснодарский край, СОЧИ, Минсельхоз
12:05 13.05.2025
 
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани

Минсельхоз: заморозки не повлияли на состояние плодовых культур на Кубани

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанк"Сбор яблок
Сбор яблок - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 13 мая - ПРАЙМ. Заморозки не оказали значительного влияния на состояние плодовых культур в Краснодарском крае, они в хорошем состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба краевого профильного министерства.
"Прошедшие в Краснодарском крае возвратные заморозки не оказали какого-либо значительного влияния на состояние плодовых культур в регионе. В целом они в хорошем состоянии", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос, как неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае могут повлиять на урожай плодовых культур.
Оценку по будущему урожаю давать пока рано, уточнили в Минсельхозе. Специалисты сделают прогноз после естественной фазы развития культур, которая называется "июньское опадение завязи".
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых
14 апреля, 18:26
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКраснодарский крайСОЧИМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала