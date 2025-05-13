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Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области

Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области - 13.05.2025, ПРАЙМ

Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области

Правительство ведет подготовку к созданию на территории пострадавших районов Курской области свободной экономической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:33+0300

2025-05-13T10:33+0300

2025-05-13T10:33+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство ведет подготовку к созданию на территории пострадавших районов Курской области свободной экономической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече с председателем совета директоров группы компаний "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) Андреем Канунниковым. "Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны", - сказал Мишустин. Глава правительства также попросил председателя совета директоров группы компаний КЭАЗ скоординировать действия электроаппаратного завода с готовящимся решением. "Будет прорабатываться этот вопрос в ближайшее время", - добавил премьер.

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россия, михаил мишустин