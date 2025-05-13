Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/mishustin-857512205.html
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области - 13.05.2025, ПРАЙМ
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области
Правительство ведет подготовку к созданию на территории пострадавших районов Курской области свободной экономической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:33+0300
2025-05-13T10:33+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство ведет подготовку к созданию на территории пострадавших районов Курской области свободной экономической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече с председателем совета директоров группы компаний "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) Андреем Канунниковым. "Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны", - сказал Мишустин. Глава правительства также попросил председателя совета директоров группы компаний КЭАЗ скоординировать действия электроаппаратного завода с готовящимся решением. "Будет прорабатываться этот вопрос в ближайшее время", - добавил премьер.
https://1prime.ru/20241008/kabmin-852045241.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:33 13.05.2025
 
Власти готовятся к созданию свободной экономической зоны в Курской области

Кабмин готовится создать СЭЗ на территории пострадавших районов Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство ведет подготовку к созданию на территории пострадавших районов Курской области свободной экономической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Об этом он заявил на встрече с председателем совета директоров группы компаний "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) Андреем Канунниковым.
"Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны", - сказал Мишустин.
Глава правительства также попросил председателя совета директоров группы компаний КЭАЗ скоординировать действия электроаппаратного завода с готовящимся решением.
"Будет прорабатываться этот вопрос в ближайшее время", - добавил премьер.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья
8 октября 2024, 10:29
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала