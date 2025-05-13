https://1prime.ru/20250513/mosbirzha-857511413.html

Российский рынок акций умеренно растет во вторник

Российский рынок акций умеренно растет во вторник - 13.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет во вторник

Российский рынок акций умеренно растет во вторник, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет во вторник, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск увеличивается на 0,23% относительно предыдущего закрытия, до 2 937,03 пункта. В начале основной торговой сессии рынок настроен на сдержанное повышение в ожидании внешнеполитических новостей, при этом покупки может поддерживать некоторое смягчение тона западных стран в отношении немедленного прекращения огня на Украине, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Акции "Займера"(+3,52%) демонстрируют заметный рост стоимости после новостей о дивидендах. Также сильно дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+4,26%), "Фармсинтеза" (+1,41%), "М.Видео" (+1,09%), "Русала" (+1,02%), "ОВК" (+0,99%). Дешевеют акции "Русснефти" (-0,55%), "СПБ биржи" (-0,44%), "Московского кредитного банка" (-0,44%), расписки Ozon (-0,39%), акции "Новатэка" (-0,3%). "Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов, тяготея к умеренному росту. В фокусе возвращение инвесторов после длинных выходных и активизация покупок в чувствительных к внешнему фону бумагах ("Газпром", "Роснефть", "Новатэк"), плюс могут быть интересными отдельные бумаги внутренних секторов ("Лента", "ИКС 5")", - рассказала Екатерина Крылова из ПСБ. "До конца текущей недели динамика фондовых индексов на российском рынке, скорее всего, будет определяться "геополитическими" новостями. Инвесторы питают надежды на положительные результаты встречи в Стамбуле представителей России и Украины. На этом фоне индекс Мосбиржи в ближайшие дни может проверить на прочность уровень 3000 пунктов", - считают аналитики компании "Цифра брокер".

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рынок, акции, торги, стамбул, елена кожухова, мосбиржа, новатэк, ик "велес капитал"