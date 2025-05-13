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Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине
Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине
Российский рынок акций вышел в плюс после заявлений об ожидаемых в Стамбуле в четверг переговорах об Украине, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:27+0300
2025-05-13T16:27+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в плюс после заявлений об ожидаемых в Стамбуле в четверг переговорах об Украине, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.19 мск повышается на 0,05% относительно предыдущего закрытия, до 2931,32 пункта. Ранее в течение основной сессии вторника этот индекс торговался в минусе, и в течение дня индикатор максимально снижался до 2911,05 пункта, или на 0,65%. В частности, американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и президент США Дональд Трамп. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах.
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рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Мосбиржа
16:27 13.05.2025
 
Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине

Мосбиржа: рынок акций РФ вышел в плюс после заявлений о переговорах по Украине

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в плюс после заявлений об ожидаемых в Стамбуле в четверг переговорах об Украине, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.19 мск повышается на 0,05% относительно предыдущего закрытия, до 2931,32 пункта.
Ранее в течение основной сессии вторника этот индекс торговался в минусе, и в течение дня индикатор максимально снижался до 2911,05 пункта, или на 0,65%.
В частности, американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и президент США Дональд Трамп. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах.
Работа биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Российский рынок акций умеренно снижается
15:05
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАМосбиржа
 
 
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