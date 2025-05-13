https://1prime.ru/20250513/moshenniki-857536636.html

В правительстве сообщили о работе по усилению защиты граждан от мошенников

В правительстве сообщили о работе по усилению защиты граждан от мошенников - 13.05.2025, ПРАЙМ

В правительстве сообщили о работе по усилению защиты граждан от мошенников

Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:29+0300

2025-05-13T18:29+0300

2025-05-13T18:29+0300

экономика

дмитрий григоренко

госдума

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "В данный момент совместно с депутатами, Центральным банком и правоохранительными органами мы прорабатываем комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт. Наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата. Так, во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия родителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на выпуск карт, но новыми правилами предлагается обязательное письменное одобрение законных представителей для всех операций в возрасте от 14 до 18 лет. Правительство также уже подготовило и внесло на рассмотрение депутатов законопроект об уголовной ответственности для участников дропперских схем. Мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания – до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ. В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам. Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.

https://1prime.ru/20250506/gosuslugi-857335137.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий григоренко, госдума, мошенники