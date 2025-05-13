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В МВД перечислили финансовые данные, которыми нельзя ни с кем делиться

В МВД перечислили финансовые данные, которыми нельзя ни с кем делиться - 13.05.2025, ПРАЙМ

В МВД перечислили финансовые данные, которыми нельзя ни с кем делиться

Финансовая информация, персональные документы и коды аутентификации, а также комбинация имени, даты рождения и номера телефона нельзя раскрывать, даже если вас... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T09:45+0300

2025-05-13T09:45+0300

2025-05-13T09:45+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Финансовая информация, персональные документы и коды аутентификации, а также комбинация имени, даты рождения и номера телефона нельзя раскрывать, даже если вас об этом просит "сотрудник госструктур", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества…. Перечень ключевых данных, которые всегда должны оставаться при вас: финансовая информация… персональные документы… аутентификационные коды… комбинация данных", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что к финансовой информации относятся номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения. Из персональных документов никогда нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов. "Комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита", - уточнили в ведомстве. Никто из официальных структур — ни банк, ни "Госуслуги", ни полиция — не попросит коды доступа или паспорт по телефону или в чате, вновь напомнили в МВД.

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технологии, финансы, общество , мвд