https://1prime.ru/20250513/napi-857514219.html
Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году
Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году - 13.05.2025, ПРАЙМ
Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году
Стейки из индейки оказались самыми популярными в России в 2024 году среди стейков из других видов мяса, тем самым опередив говядину, доля их продаж составила... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:03+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стейки из индейки оказались самыми популярными в России в 2024 году среди стейков из других видов мяса, тем самым опередив говядину, доля их продаж составила 57,5% в натуральном выражении, сообщили в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) со ссылкой на данные исследовательской компании NTech. "Стейки из индейки лидируют в России среди стейков из всех видов мяса. В 2024 году доля продаж стейков из индейки составила 57,5% в натуральном выражении в категории брендированных стейков (бренды производителей и СТМ) из всех видов мяса. Стейки из индейки впервые опередили традиционную для этой категории говядину", - говорится в сообщении. Там отметили, что потребители традиционно ассоциировали стейк с продуктом из говядины, но появление более доступных по цене, простых и быстрых в приготовлении стейков из индейки изменило ситуацию. "Фактически индейка победила в конкуренции с другими видами мяса на их территории", - привели в НАПИ комментарий исполнительного директора Анатолия Вельматова. По его словам, это произошло благодаря популяризации индейки как здорового продукта, а также изменениям структуры населения, росту благосостояния, увеличению доли городских жителей, повышению информированности потребителей о высокой пищевой и биологической ценности и оригинальных вкусовых качествах индюшиного мяса. По информации ассоциации, за последние 10 лет производство мяса индейки в России выросло в 4 раза, до 438 тысяч тонн в 2024 году. С 2013 года потребление мяса в целом в РФ увеличилось с 75 до 83 килограммов в 2024 году, а потребление индейки за этот период выросло почти в 6 раз - с 0,52 до 2,85 килограмма в год.
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россия
Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году
НАПИ: стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стейки из индейки оказались самыми популярными в России в 2024 году среди стейков из других видов мяса, тем самым опередив говядину, доля их продаж составила 57,5% в натуральном выражении, сообщили в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.
"Стейки из индейки лидируют в России среди стейков из всех видов мяса. В 2024 году доля продаж стейков из индейки составила 57,5% в натуральном выражении в категории брендированных стейков (бренды производителей и СТМ) из всех видов мяса. Стейки из индейки впервые опередили традиционную для этой категории говядину", - говорится в сообщении.
Там отметили, что потребители традиционно ассоциировали стейк с продуктом из говядины, но появление более доступных по цене, простых и быстрых в приготовлении стейков из индейки изменило ситуацию. "Фактически индейка победила в конкуренции с другими видами мяса на их территории", - привели в НАПИ комментарий исполнительного директора Анатолия Вельматова.
По его словам, это произошло благодаря популяризации индейки как здорового продукта, а также изменениям структуры населения, росту благосостояния, увеличению доли городских жителей, повышению информированности потребителей о высокой пищевой и биологической ценности и оригинальных вкусовых качествах индюшиного мяса.
По информации ассоциации, за последние 10 лет производство мяса индейки в России выросло в 4 раза, до 438 тысяч тонн в 2024 году. С 2013 года потребление мяса в целом в РФ увеличилось с 75 до 83 килограммов в 2024 году, а потребление индейки за этот период выросло почти в 6 раз - с 0,52 до 2,85 килограмма в год.
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза