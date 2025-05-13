https://1prime.ru/20250513/napi-857514219.html

Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году

Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году - 13.05.2025, ПРАЙМ

Стейки из индейки стали самыми популярными в России в 2024 году

Стейки из индейки оказались самыми популярными в России в 2024 году среди стейков из других видов мяса, тем самым опередив говядину, доля их продаж составила... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T11:03+0300

2025-05-13T11:03+0300

2025-05-13T11:03+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стейки из индейки оказались самыми популярными в России в 2024 году среди стейков из других видов мяса, тем самым опередив говядину, доля их продаж составила 57,5% в натуральном выражении, сообщили в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) со ссылкой на данные исследовательской компании NTech. "Стейки из индейки лидируют в России среди стейков из всех видов мяса. В 2024 году доля продаж стейков из индейки составила 57,5% в натуральном выражении в категории брендированных стейков (бренды производителей и СТМ) из всех видов мяса. Стейки из индейки впервые опередили традиционную для этой категории говядину", - говорится в сообщении. Там отметили, что потребители традиционно ассоциировали стейк с продуктом из говядины, но появление более доступных по цене, простых и быстрых в приготовлении стейков из индейки изменило ситуацию. "Фактически индейка победила в конкуренции с другими видами мяса на их территории", - привели в НАПИ комментарий исполнительного директора Анатолия Вельматова. По его словам, это произошло благодаря популяризации индейки как здорового продукта, а также изменениям структуры населения, росту благосостояния, увеличению доли городских жителей, повышению информированности потребителей о высокой пищевой и биологической ценности и оригинальных вкусовых качествах индюшиного мяса. По информации ассоциации, за последние 10 лет производство мяса индейки в России выросло в 4 раза, до 438 тысяч тонн в 2024 году. С 2013 года потребление мяса в целом в РФ увеличилось с 75 до 83 килограммов в 2024 году, а потребление индейки за этот период выросло почти в 6 раз - с 0,52 до 2,85 килограмма в год.

https://1prime.ru/20250511/produkt-857180634.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия