https://1prime.ru/20250513/nato-857517695.html

Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ

Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ - 13.05.2025, ПРАЙМ

Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ

Использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО, потенциал альянса в этой сфере уступает способностям его "потенциальных противников", сообщает... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:23+0300

2025-05-13T12:23+0300

2025-05-13T12:25+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО, потенциал альянса в этой сфере уступает способностям его "потенциальных противников", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на представителя альянса Баса Ньювенхаузе. "Широкое использование Россией систем РЭБ на Украине намного превосходит подход НАТО к РЭБ", - говорится в сообщении издания. Ньювенхаузе также указал на то, что РФ демонстрирует возможности ограничивать использование электромагнитной обстановки и глобальной спутниковой навигационной системы. По его словам, альянс не разработал и не внедрил средства РЭБ "в тех же количествах и того же качества, что некоторые потенциальные противники". Помимо этого НАТО в данной области сильно зависит от потенциала США, добавил Ньювенхаузе. Как считает представитель альянса, тому потребуется смена парадигмы в сфере использования РЭБ, если он хочет добиться побед в возможных будущих конфликтах. Ранее заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко заявил, что Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на то, что украинские военные отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

https://1prime.ru/20250503/nato-857249788.html

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россия, украина, нато, всу