Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250513/nato-857517695.html
Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ
Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ
Использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО, потенциал альянса в этой сфере уступает способностям его "потенциальных противников", сообщает... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:23+0300
2025-05-13T12:25+0300
вооружения
россия
украина
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО, потенциал альянса в этой сфере уступает способностям его "потенциальных противников", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на представителя альянса Баса Ньювенхаузе. "Широкое использование Россией систем РЭБ на Украине намного превосходит подход НАТО к РЭБ", - говорится в сообщении издания. Ньювенхаузе также указал на то, что РФ демонстрирует возможности ограничивать использование электромагнитной обстановки и глобальной спутниковой навигационной системы. По его словам, альянс не разработал и не внедрил средства РЭБ "в тех же количествах и того же качества, что некоторые потенциальные противники". Помимо этого НАТО в данной области сильно зависит от потенциала США, добавил Ньювенхаузе. Как считает представитель альянса, тому потребуется смена парадигмы в сфере использования РЭБ, если он хочет добиться побед в возможных будущих конфликтах. Ранее заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко заявил, что Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на то, что украинские военные отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
https://1prime.ru/20250503/nato-857249788.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато, всу
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ВСУ
12:23 13.05.2025 (обновлено: 12:25 13.05.2025)
 
Россия превосходит НАТО в применении РЭБ, пишут СМИ

Breaking Defense: использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Использование Россией средств РЭБ превосходит подход НАТО, потенциал альянса в этой сфере уступает способностям его "потенциальных противников", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на представителя альянса Баса Ньювенхаузе.
"Широкое использование Россией систем РЭБ на Украине намного превосходит подход НАТО к РЭБ", - говорится в сообщении издания. Ньювенхаузе также указал на то, что РФ демонстрирует возможности ограничивать использование электромагнитной обстановки и глобальной спутниковой навигационной системы.
По его словам, альянс не разработал и не внедрил средства РЭБ "в тех же количествах и того же качества, что некоторые потенциальные противники". Помимо этого НАТО в данной области сильно зависит от потенциала США, добавил Ньювенхаузе. Как считает представитель альянса, тому потребуется смена парадигмы в сфере использования РЭБ, если он хочет добиться побед в возможных будущих конфликтах.
Ранее заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко заявил, что Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на то, что украинские военные отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
3 мая, 21:24
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала