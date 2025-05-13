https://1prime.ru/20250513/neft--857506319.html
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:18+0300
2025-05-13T08:18+0300
2025-05-13T08:18+0300
энергетика
рынок
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 64,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%. "Тарифная война США останется в центре внимания, и сделки с другими крупными торговыми партнерами могут поднять настроения, но вместе с тем окажут незначительное влияние на нефтяной рынок", - прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Рост цен на нефть в понедельник поддержали макроэкономические новости. В этот день власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
https://1prime.ru/20250512/reuters-857497411.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, китай
Энергетика, Рынок, США, КИТАЙ
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США
Цены на нефть снижаются на новостях о потеплении торговых отношений США и Китая
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 64,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%.
"Тарифная война США останется в центре внимания, и сделки с другими крупными торговыми партнерами могут поднять настроения, но вместе с тем окажут незначительное влияние на нефтяной рынок", - прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Рост цен на нефть в понедельник поддержали макроэкономические новости. В этот день власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне