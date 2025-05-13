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Нефть дешевеет на новостях из Китая и США - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет на новостях из Китая и США
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:18+0300
2025-05-13T08:18+0300
энергетика
рынок
сша
китай
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 64,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%. "Тарифная война США останется в центре внимания, и сделки с другими крупными торговыми партнерами могут поднять настроения, но вместе с тем окажут незначительное влияние на нефтяной рынок", - прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Рост цен на нефть в понедельник поддержали макроэкономические новости. В этот день власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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китай
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рынок, сша, китай
Энергетика, Рынок, США, КИТАЙ
08:18 13.05.2025
 
Нефть дешевеет на новостях из Китая и США

Цены на нефть снижаются на новостях о потеплении торговых отношений США и Китая

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, при этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 64,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 61,89 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%.
"Тарифная война США останется в центре внимания, и сделки с другими крупными торговыми партнерами могут поднять настроения, но вместе с тем окажут незначительное влияние на нефтяной рынок", - прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Рост цен на нефть в понедельник поддержали макроэкономические новости. В этот день власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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