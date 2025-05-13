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Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии
Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии
В экономику регионов Новороссии выгодно инвестировать с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:18+0300
2025-05-13T18:18+0300
экономика
владимир путин
бизнес
туризм
новые регионы рф
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В экономику регионов Новороссии выгодно инвестировать с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Там есть во что вкладываться. Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее", - отметил глава государства.Он также напомнил о ряде льотных условий."Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал Путин.
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владимир путин, бизнес, туризм, новые регионы рф
Экономика, Владимир Путин, Бизнес, Туризм, новые регионы РФ
18:18 13.05.2025
 
Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии

Путин: в Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В экономику регионов Новороссии выгодно инвестировать с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Там есть во что вкладываться. Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее", - отметил глава государства.
Он также напомнил о ряде льотных условий.
"Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал Путин.
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