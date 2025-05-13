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Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии

Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал выгодные для инвестиций отрасли Новороссии

В экономику регионов Новороссии выгодно инвестировать с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:18+0300

2025-05-13T18:18+0300

2025-05-13T18:18+0300

экономика

владимир путин

бизнес

туризм

новые регионы рф

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В экономику регионов Новороссии выгодно инвестировать с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Там есть во что вкладываться. Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее", - отметил глава государства.Он также напомнил о ряде льотных условий."Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал Путин.

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владимир путин, бизнес, туризм, новые регионы рф