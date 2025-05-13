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ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире - 13.05.2025, ПРАЙМ
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ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире
ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире - 13.05.2025, ПРАЙМ
ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире
Рекордные 83,4 миллиона человек в мире были внутренне перемещенными лицами на конец 2024 года, в том числе из-за эскалации конфликтов в Демократической... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:10+0300
2025-05-13T12:10+0300
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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рекордные 83,4 миллиона человек в мире были внутренне перемещенными лицами на конец 2024 года, в том числе из-за эскалации конфликтов в Демократической Республике Конго (ДРК) и Судане, а также стихийных бедствий, говорится в заявлении Международный организации по миграции (МОМ) ООН. "По состоянию на конец 2024 года беспрецедентное число лиц, перемещенных внутри страны, составляло 83,4 миллиона человек", - сказано в документе. Уточняется, что только в 2024 году было зарегистрировано 20,1 миллиона новых случаев внутреннего перемещения, связанных с конфликтами, из которых 9,1 миллиона прибыли всего из двух стран: Судана и ДРК. В ООН подчёркивают, что стихийные бедствия оставались основной причиной внутреннего перемещения в 2024 году. Было зарегистрировано рекордное число новых перемещений в результате стихийных бедствий - 45,8 миллиона человек, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие. Несмотря на то, что большинство людей смогли вернуться к себе домой в течение года, 9,8 миллиона человек по состоянию на конец 2024 года оставались перемещенными лицами из-за стихийных бедствий. По данным МОМ, общее число внутренне перемещенных лиц на конец 2024 года составило 83,4 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше показателя 2023 года в 75,9 миллиона человек, который уже тогда был рекордным. "Эти цифры являются четким предупреждением: без смелых и скоординированных действий число людей, перемещенных внутри своих собственных стран, будет продолжать быстро расти”, - приводятся в документе слова гендиректора организации Эми Поуп.
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общество , судан, оон
Общество , СУДАН, ООН
12:10 13.05.2025
 
ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире

МОМ ООН: 83,4 миллиона человек были перемещены из-за конфликтов в ДРК и Судане

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рекордные 83,4 миллиона человек в мире были внутренне перемещенными лицами на конец 2024 года, в том числе из-за эскалации конфликтов в Демократической Республике Конго (ДРК) и Судане, а также стихийных бедствий, говорится в заявлении Международный организации по миграции (МОМ) ООН.
"По состоянию на конец 2024 года беспрецедентное число лиц, перемещенных внутри страны, составляло 83,4 миллиона человек", - сказано в документе.
Уточняется, что только в 2024 году было зарегистрировано 20,1 миллиона новых случаев внутреннего перемещения, связанных с конфликтами, из которых 9,1 миллиона прибыли всего из двух стран: Судана и ДРК.
В ООН подчёркивают, что стихийные бедствия оставались основной причиной внутреннего перемещения в 2024 году. Было зарегистрировано рекордное число новых перемещений в результате стихийных бедствий - 45,8 миллиона человек, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие. Несмотря на то, что большинство людей смогли вернуться к себе домой в течение года, 9,8 миллиона человек по состоянию на конец 2024 года оставались перемещенными лицами из-за стихийных бедствий.
По данным МОМ, общее число внутренне перемещенных лиц на конец 2024 года составило 83,4 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше показателя 2023 года в 75,9 миллиона человек, который уже тогда был рекордным.
"Эти цифры являются четким предупреждением: без смелых и скоординированных действий число людей, перемещенных внутри своих собственных стран, будет продолжать быстро расти”, - приводятся в документе слова гендиректора организации Эми Поуп.
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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