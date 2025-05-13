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ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире

ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире - 13.05.2025, ПРАЙМ

ООН сообщила о рекордном числе перемещенных лиц в мире

Рекордные 83,4 миллиона человек в мире были внутренне перемещенными лицами на конец 2024 года, в том числе из-за эскалации конфликтов в Демократической... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:10+0300

2025-05-13T12:10+0300

2025-05-13T12:10+0300

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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рекордные 83,4 миллиона человек в мире были внутренне перемещенными лицами на конец 2024 года, в том числе из-за эскалации конфликтов в Демократической Республике Конго (ДРК) и Судане, а также стихийных бедствий, говорится в заявлении Международный организации по миграции (МОМ) ООН. "По состоянию на конец 2024 года беспрецедентное число лиц, перемещенных внутри страны, составляло 83,4 миллиона человек", - сказано в документе. Уточняется, что только в 2024 году было зарегистрировано 20,1 миллиона новых случаев внутреннего перемещения, связанных с конфликтами, из которых 9,1 миллиона прибыли всего из двух стран: Судана и ДРК. В ООН подчёркивают, что стихийные бедствия оставались основной причиной внутреннего перемещения в 2024 году. Было зарегистрировано рекордное число новых перемещений в результате стихийных бедствий - 45,8 миллиона человек, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие. Несмотря на то, что большинство людей смогли вернуться к себе домой в течение года, 9,8 миллиона человек по состоянию на конец 2024 года оставались перемещенными лицами из-за стихийных бедствий. По данным МОМ, общее число внутренне перемещенных лиц на конец 2024 года составило 83,4 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше показателя 2023 года в 75,9 миллиона человек, который уже тогда был рекордным. "Эти цифры являются четким предупреждением: без смелых и скоординированных действий число людей, перемещенных внутри своих собственных стран, будет продолжать быстро расти”, - приводятся в документе слова гендиректора организации Эми Поуп.

https://1prime.ru/20250512/oon-857500559.html

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общество , судан, оон