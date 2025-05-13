https://1prime.ru/20250513/orban-857540300.html

Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС

Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС - 13.05.2025, ПРАЙМ

Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаках на программу общевенгерское голосование о членстве Киева в Европейском союзе. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:47+0300

2025-05-13T20:47+0300

2025-05-13T20:47+0300

украина

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

сбу

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

БУДАПЕШТ, 13 мая - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаках на программу общевенгерское голосование о членстве Киева в Европейском союзе.Об этом глава правительства заявил в видеообращении, опубликованном на его странице.По его словам, шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции, нацеленной на срыв голосования.В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, осуществляла шпионскую деятельность. В итоге были задержаны 40-летний бывший военный и бывшая военнослужащая ВСУ, уволившаяся из подразделения в 2025 году. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Будапешт высылает двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов. "Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС", - сказал Орбан.Как заявил премьер, на заседании выяснилось, что "для проведения акции украинцы задействовали венгерские связи и при поддержке одной венгерской партии начали атаку на венгерские силы обороны". "Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до завершения опроса общественного мнения будут проводиться дальнейшие операции спецслужб. Венгерские службы к этому готовы", - добавил Орбан.Он подчеркнул, что власти страны "доведут голосование до конца, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров".

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857466035.html

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, сбу, всу