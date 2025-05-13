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Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС
Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС - 13.05.2025, ПРАЙМ
Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаках на программу общевенгерское голосование о членстве Киева в Европейском союзе. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:47+0300
2025-05-13T20:47+0300
украина
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 13 мая - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаках на программу общевенгерское голосование о членстве Киева в Европейском союзе.Об этом глава правительства заявил в видеообращении, опубликованном на его странице.По его словам, шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции, нацеленной на срыв голосования.В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, осуществляла шпионскую деятельность. В итоге были задержаны 40-летний бывший военный и бывшая военнослужащая ВСУ, уволившаяся из подразделения в 2025 году. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Будапешт высылает двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов. "Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС", - сказал Орбан.Как заявил премьер, на заседании выяснилось, что "для проведения акции украинцы задействовали венгерские связи и при поддержке одной венгерской партии начали атаку на венгерские силы обороны". "Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до завершения опроса общественного мнения будут проводиться дальнейшие операции спецслужб. Венгерские службы к этому готовы", - добавил Орбан.Он подчеркнул, что власти страны "доведут голосование до конца, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров".
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украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, сбу, всу
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Петер Сийярто, СБУ, ВСУ
20:47 13.05.2025
 
Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС

Орбан: спецслужбы Украины атаковали Венгрию для срыва голосования по членству Киева в ЕС

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 13 мая - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаках на программу общевенгерское голосование о членстве Киева в Европейском союзе.
Об этом глава правительства заявил в видеообращении, опубликованном на его странице.
По его словам, шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции, нацеленной на срыв голосования.
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11 мая, 19:19
В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, осуществляла шпионскую деятельность. В итоге были задержаны 40-летний бывший военный и бывшая военнослужащая ВСУ, уволившаяся из подразделения в 2025 году. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Будапешт высылает двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов.
"Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС", - сказал Орбан.
Как заявил премьер, на заседании выяснилось, что "для проведения акции украинцы задействовали венгерские связи и при поддержке одной венгерской партии начали атаку на венгерские силы обороны".
"Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до завершения опроса общественного мнения будут проводиться дальнейшие операции спецслужб. Венгерские службы к этому готовы", - добавил Орбан.
Он подчеркнул, что власти страны "доведут голосование до конца, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров".
 
УКРАИНАВЕНГРИЯВиктор ОрбанПетер СийяртоСБУВСУ
 
 
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