https://1prime.ru/20250513/pensiya-857498163.html

Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока

Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока - 13.05.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока

Перечень категорий россиян, которые могут выйти на пенсию раньше срока, достаточно большой. Среди них - люди с большим стажем, многодетные матери, а также... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T02:02+0300

2025-05-13T02:02+0300

2025-05-13T02:02+0300

индексация пенсий

пенсии

общество

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Перечень категорий россиян, которые могут выйти на пенсию раньше срока, достаточно большой. Среди них - люди с большим стажем, многодетные матери, а также работающие в районах Крайнего Севера, во вредных и опасных условиях. Кроме того, это предпенсионеры, которые не смогли найти работу после увольнения. Об этом агентству "Прайм" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.По его словам, выйти на пенсию на два года раньше установленного срока могут мужчины со страховым стажем 42 года (но не ранее достижения возраста 60 лет) и женщины со стажем 37 лет (но не ранее 55 лет)."Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше", - указал эксперт.Кроме того, досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей. В частности, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения возраста 8 лет могут выйти на пенсию в 50 лет. Четверых детей - в 56, трех - в 57. При этом должно быть не менее 15 лет страхового стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 30.По словам Сафонова, право на досрочный выход на пенсию также есть у работников с вредными и тяжелыми условиями труда. Профессии перечислены в Списке N1 и Списке N2. К примеру, раньше на пенсию могут выйти металлурги, бортпроводники, шахтеры. Работники с вредными и тяжелыми условиями должны достичь определенного возраста, иметь необходимый стаж и не менее 30 ИПК.В частности, мужчины, которые проработали на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет, если проработали в тех же условиях не менее 7 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 15 лет.Мужчины, которые проработали на работе с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, если проработали в тех же условиях не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.Кроме того, раньше установленного срока на пенсию могут выйти те, кто работает на Крайнем Севере, добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250504/pensiya-856923226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация пенсий, пенсии, общество