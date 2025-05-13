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"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле

"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле

Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-полковник... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T09:27+0300

2025-05-13T09:27+0300

2025-05-13T09:27+0300

политика

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование", - отметил он.По словам Дэвиса, российский лидер намерен достичь мира, несмотря на разногласия в требованиях сторон. Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от каких-либо предложений о мире. Кроме того, ни один из лидеров стран ЕС не согласился признать свои ошибки.Дэвис также утверждает, что у России достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы завершить конфликт.

https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857509100.html

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