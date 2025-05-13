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"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле
"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле
Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-полковник... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:27+0300
2025-05-13T09:27+0300
2025-05-13T09:27+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование", - отметил он.По словам Дэвиса, российский лидер намерен достичь мира, несмотря на разногласия в требованиях сторон. Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от каких-либо предложений о мире. Кроме того, ни один из лидеров стран ЕС не согласился признать свои ошибки.Дэвис также утверждает, что у России достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы завершить конфликт.
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"Последний шанс": в США сделали заявление о новых переговорах в Стамбуле
Полковник Дэвис назвал предстоящие переговоры в Турции последним шансом на мир
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube
.
"Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование", - отметил он.
По словам Дэвиса, российский лидер намерен достичь мира, несмотря на разногласия в требованиях сторон. Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от каких-либо предложений о мире. Кроме того, ни один из лидеров стран ЕС не согласился признать свои ошибки.
Дэвис также утверждает, что у России достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы завершить конфликт.
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