Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250513/peregovory-857512728.html
ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов
ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов - 13.05.2025, ПРАЙМ
ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что переговоры России и США не влияют на планы Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:40+0300
2025-05-13T10:40+0300
энергетика
газ
россия
сша
европа
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что переговоры России и США не влияют на планы Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов. Ранее сообщалось, что возможность возобновления поставок российского газа в Европу поднималась на переговорах России и США. "Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. У нас есть четкая дорожная карта прекращения зависимости, это не зависит от каких-либо переговоров, которые могут проходить. ЕС занимает четкую позицию: в будущем мы не хотим получать энергию из России. Мы не хотим этого сейчас и не захотим в будущем", - сказал еврокомиссар во вторник журналистам в Варшаве. Помимо нежелания "снова попадать в зависимость от России", еврокомиссар объяснил идею отказа от российских энергоресурсов "проявлением солидарности с Украиной". В Польше еврокомиссар принимает участие в неформальном совещании министров энергетики Евросоюза. Выступление еврокомиссара транслировалось на сайте ЕК. Неделю назад Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема. Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ. При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ.
https://1prime.ru/20250508/gaz-857391189.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сша, европа, ес, ек
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
10:40 13.05.2025
 
ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов

Йоргенсен: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по отказу от газа

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что переговоры России и США не влияют на планы Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что возможность возобновления поставок российского газа в Европу поднималась на переговорах России и США.
"Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. У нас есть четкая дорожная карта прекращения зависимости, это не зависит от каких-либо переговоров, которые могут проходить. ЕС занимает четкую позицию: в будущем мы не хотим получать энергию из России. Мы не хотим этого сейчас и не захотим в будущем", - сказал еврокомиссар во вторник журналистам в Варшаве.
Помимо нежелания "снова попадать в зависимость от России", еврокомиссар объяснил идею отказа от российских энергоресурсов "проявлением солидарности с Украиной".
В Польше еврокомиссар принимает участие в неформальном совещании министров энергетики Евросоюза. Выступление еврокомиссара транслировалось на сайте ЕК.
Неделю назад Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК.
На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема.
Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ.
При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ.
Участок магистрального газопровода
В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
8 мая, 12:02
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСШАЕВРОПАЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала