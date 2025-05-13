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ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов

ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов - 13.05.2025, ПРАЙМ

ЕК: переговоры России и США не влияют на планы ЕС по импорту энергоресурсов

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что переговоры России и США не влияют на планы Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:40+0300

2025-05-13T10:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что переговоры России и США не влияют на планы Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов. Ранее сообщалось, что возможность возобновления поставок российского газа в Европу поднималась на переговорах России и США. "Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. У нас есть четкая дорожная карта прекращения зависимости, это не зависит от каких-либо переговоров, которые могут проходить. ЕС занимает четкую позицию: в будущем мы не хотим получать энергию из России. Мы не хотим этого сейчас и не захотим в будущем", - сказал еврокомиссар во вторник журналистам в Варшаве. Помимо нежелания "снова попадать в зависимость от России", еврокомиссар объяснил идею отказа от российских энергоресурсов "проявлением солидарности с Украиной". В Польше еврокомиссар принимает участие в неформальном совещании министров энергетики Евросоюза. Выступление еврокомиссара транслировалось на сайте ЕК. Неделю назад Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема. Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ. При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ.

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