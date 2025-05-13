https://1prime.ru/20250513/peregovory-857516062.html

Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии

Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии

Глава государства Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет с официальным визитом. Об... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

политика

россия

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_aba63fa8ca420b5730c313807effcc8d.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "Четырнадцатого мая в Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит нашу страну с официальным визитом. Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250507/malayziya-857351834.html

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, малайзия