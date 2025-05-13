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Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии
Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии
Глава государства Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет с официальным визитом. Об... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:05+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "Четырнадцатого мая в Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит нашу страну с официальным визитом. Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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россия, малайзия
Политика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии
Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Четырнадцатого мая в Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит нашу страну с официальным визитом. Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией