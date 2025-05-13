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Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции
Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, как только Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом, сообщил... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:50+0300
2025-05-13T13:15+0300
политика
россия
москва
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, как только Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как только президент посчитает это нужным, мы объявим", - ответил он на вопрос журналистов о том, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле.Песков уточнил, что Москва продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая.Ранее Путин предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.По словам Пескова, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
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россия, москва, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
12:50 13.05.2025 (обновлено: 13:15 13.05.2025)
 
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

Песков: Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с Украиной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, как только Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Как только президент посчитает это нужным, мы объявим", - ответил он на вопрос журналистов о том, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле.
Песков уточнил, что Москва продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая.
Ранее Путин предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
По словам Пескова, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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