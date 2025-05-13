https://1prime.ru/20250513/peskov-857519118.html
В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины
В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины
Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:53+0300
2025-05-13T12:53+0300
2025-05-13T12:53+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.
https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857488818.html
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины
Песков: подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.
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