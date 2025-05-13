https://1prime.ru/20250513/peskov-857519118.html

В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины

В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали подход Европы к вопросу Украины

Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:53+0300

2025-05-13T12:53+0300

2025-05-13T12:53+0300

политика

россия

москва

европа

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.

https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857488818.html

москва

европа

украина

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