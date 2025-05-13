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Участники ПМЭФ обсудят трансформацию мирового платежного рынка

Участники ПМЭФ обсудят трансформацию мирового платежного рынка - 13.05.2025, ПРАЙМ

Участники ПМЭФ обсудят трансформацию мирового платежного рынка

Возможность объединения усилий всех игроков мирового платежного рынка в условиях конкуренции для разработки инновационных сервисов под запросы потребителей и... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:17+0300

2025-05-13T10:17+0300

2025-05-13T10:17+0300

экономика

россия

санкт-петербург

росконгресс

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Возможность объединения усилий всех игроков мирового платежного рынка в условиях конкуренции для разработки инновационных сервисов под запросы потребителей и роль платежной системы в формировании новой среды для кооперации обсудят участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс". "На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года… состоится сессия "Платежи обесцениваются? Трансформация мирового платежного рынка". Участники обсудят возможность объединения усилий всех игроков рынка в условиях конкуренции для разработки инновационных сервисов под запросы потребителей, роль платежной системы в формировании новой среды для кооперации и стремления компаний понять желания потребителя", - говорится в сообщении. Особое внимание спикеры уделят глобальному тренду – переходу от комиссионных доходов к монетизации дополнительных услуг, связанных с платежами, отмечается в сообщении. Участники расскажут, какую роль в этом сыграли Big Tech и с чем связана такая тенденция. В сессии примет участие генеральный директор, председатель правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. "Уже всем стало ясно, что будущее платежного рынка напрямую связано с разработкой и внедрением современных технологических сервисов. Именно на их основе игроки могут конкурировать за клиентов и внимание общества. Однако для обеспечения непрерывного развития платежной индустрии критически важно предоставлять всем сторонам равный доступ к технологиям – только в этом случае отрасль будет развиваться гармонично", – приводятся в сообщении слова Дубынина. Среди других тем сессии – усиление роли цифровых экосистем и создание нового пространства для конкуренции с помощью оверлейных сервисов – технологических надстроек, расширяющих функционал платежных платформ. Также спикеры рассмотрят стратегии, позволяющие эффективно балансировать между конкуренцией и кооперацией, предоставляя банкам возможность соперничать на равных с Big Tech. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

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россия, санкт-петербург, росконгресс