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Названы самые опасные подарки для россиянок - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Названы самые опасные подарки для россиянок
Названы самые опасные подарки для россиянок - 13.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые опасные подарки для россиянок
Лишь каждая четвертая девушка в России готова полностью доверить выбор своего подарка мужчине, тогда как остальные предпочитают намекнуть или прямо указать на... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T05:46+0300
2025-05-13T05:46+0300
бизнес
общество
россия
москва
sokolov
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Лишь каждая четвертая девушка в России готова полностью доверить выбор своего подарка мужчине, тогда как остальные предпочитают намекнуть или прямо указать на желаемое, подсчитали для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov. "Многие россиянки заранее беспокоятся о том, что получат от партнера. Лишь 25% полностью доверяют любимому и говорят: "Выбирай сам". Остальные превращаются в стратегов - 46% мастерски закидывают "случайные" намеки в разговоре, а 29% идут напролом с готовым вишлистом или ссылкой на желаемый презент", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи респондентов старше 18 лет. Отмечается, что почти половина женщин считает, что без подсказки их избранник промахнется с выбором. А 13% и вовсе смотрят на удачный самостоятельный выбор подарка как на сцену из фантастического фильма. При этом 42% все же признают, что у многих представителей сильного пола хороший вкус. Так, рейтинг самых "опасных" презентов возглавляет парфюм - 52% женщин боятся получить аромат, который им не подойдет. Далее следуют ювелирные украшения и нижнее белье. С меньшей тревогой женщины ожидают подарки в категориях сумок и аксессуаров, предметов интерьера и впечатлений. С украшениями ситуация особенно деликатная. Только 35% россиянок готовы позволить мужчине самостоятельно выбрать кольцо или серьги. Большинство же предпочло бы показать конкретный вариант или хотя бы мягко направить выбор. Если украшение все же не понравилось, 45% женщин честно скажут об этом и предложат выбрать что-то другое вместе, треть постарается привыкнуть, а каждая пятая просто притворится довольной. По подсчетам аналитиков, несмотря на все страхи, большинство женщин не готово полностью отказаться от сюрпризов: более половины уверены, что только неожиданный подарок способен вызвать яркие эмоции. Тогда как остальная часть предпочитает честное обсуждение желаний заранее.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, общество , россия, москва, sokolov
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Sokolov
05:46 13.05.2025
 
Названы самые опасные подарки для россиянок

Mamba и Sokolov: лишь 46% россиянок готовы доверить выбор подарка мужчине

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Лишь каждая четвертая девушка в России готова полностью доверить выбор своего подарка мужчине, тогда как остальные предпочитают намекнуть или прямо указать на желаемое, подсчитали для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov.
"Многие россиянки заранее беспокоятся о том, что получат от партнера. Лишь 25% полностью доверяют любимому и говорят: "Выбирай сам". Остальные превращаются в стратегов - 46% мастерски закидывают "случайные" намеки в разговоре, а 29% идут напролом с готовым вишлистом или ссылкой на желаемый презент", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи респондентов старше 18 лет.
Отмечается, что почти половина женщин считает, что без подсказки их избранник промахнется с выбором. А 13% и вовсе смотрят на удачный самостоятельный выбор подарка как на сцену из фантастического фильма. При этом 42% все же признают, что у многих представителей сильного пола хороший вкус.
Так, рейтинг самых "опасных" презентов возглавляет парфюм - 52% женщин боятся получить аромат, который им не подойдет. Далее следуют ювелирные украшения и нижнее белье. С меньшей тревогой женщины ожидают подарки в категориях сумок и аксессуаров, предметов интерьера и впечатлений.
С украшениями ситуация особенно деликатная. Только 35% россиянок готовы позволить мужчине самостоятельно выбрать кольцо или серьги. Большинство же предпочло бы показать конкретный вариант или хотя бы мягко направить выбор. Если украшение все же не понравилось, 45% женщин честно скажут об этом и предложат выбрать что-то другое вместе, треть постарается привыкнуть, а каждая пятая просто притворится довольной.
По подсчетам аналитиков, несмотря на все страхи, большинство женщин не готово полностью отказаться от сюрпризов: более половины уверены, что только неожиданный подарок способен вызвать яркие эмоции. Тогда как остальная часть предпочитает честное обсуждение желаний заранее.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАSokolov
 
 
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