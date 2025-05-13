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Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно

Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно - 13.05.2025, ПРАЙМ

Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно

Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T05:31+0300

2025-05-13T05:31+0300

2025-05-13T05:31+0300

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цбт

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС). "На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали. Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли", - сообщили в ЦБТ. Там уточнили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом. В ЦБТ напомнили, что сервис подтверждения возраста по биометрии для реализации товаров в офлайне находится в высокой степени готовности. Планируется, что уже в этом году он будет доступен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей. Кроме того, прорабатывается возможность применения биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах. "Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии", - уточнили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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