https://1prime.ru/20250513/prohod-857504101.html
Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно
Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно - 13.05.2025, ПРАЙМ
Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно
Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T05:31+0300
2025-05-13T05:31+0300
2025-05-13T05:31+0300
бизнес
россия
финансы
москва
цбт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857504101.jpg?1747103466
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).
"На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали. Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли", - сообщили в ЦБТ.
Там уточнили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.
В ЦБТ напомнили, что сервис подтверждения возраста по биометрии для реализации товаров в офлайне находится в высокой степени готовности. Планируется, что уже в этом году он будет доступен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей.
Кроме того, прорабатывается возможность применения биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах.
"Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии", - уточнили в пресс-службе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, москва, цбт
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, ЦБТ
Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно
Проход по биометрии в ночные клубы могут ввести добровольно
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).
"На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали. Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли", - сообщили в ЦБТ.
Там уточнили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.
В ЦБТ напомнили, что сервис подтверждения возраста по биометрии для реализации товаров в офлайне находится в высокой степени готовности. Планируется, что уже в этом году он будет доступен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей.
Кроме того, прорабатывается возможность применения биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах.
"Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии", - уточнили в пресс-службе.