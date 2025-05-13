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Путин встретится с членами "Деловой России" - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин встретится с членами "Деловой России"
Путин встретится с членами "Деловой России" - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с членами "Деловой России"
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России", а также в режиме видеоконференции пообщается с участниками XX съезда... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T00:17+0300
2025-05-13T00:17+0300
экономика
москва
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владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России", а также в режиме видеоконференции пообщается с участниками XX съезда организации, сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что главной темой общения станут вопросы обеспечения сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации. С главой "Деловой России" Алексеем Репиком Путин встречался неделю назад. Председатель организации тогда передал президенту распечатанное приглашение на XX съезд "Деловой России". По словам Репика, к съезду проработан большой блок вопросов и разработаны отраслевые предложения по машиностроению, беспилотникам, металлургии, спорту, общепиту, розничной торговле, электронной коммерции и ряду других. Глава "Деловой России" также отмечал, что дефицит кадров на сегодняшний день является одним из самых больших вызовов в российской экономике. И среди решений проблемы он называл повышение производительности труда. Кроме того, он указывал на риски снижения инвестиционной активности на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. В свою очередь Путин на встрече с Репиком обратил внимание на вопрос возможного возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран. Глава государства подчеркнул, что этот процесс потребует соблюдения баланса между развитием конкуренции и защитой российских производителей, особенно в ситуации, когда отечественный бизнес вложил средства в производство. СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ Рост ВВП России в первом квартале замедлился, по разным оценкам, до 1,7-2% в годовом выражении после 4,5% в четвертом квартале 2024 года. О том, что это неизбежно, власти РФ предупреждали. Однако сам президент призывал правительство и Банк России не допустить "излишнего охлаждения, как в криокамере", без лишней заморозки. Как говорили ранее РИА Новости аналитики, темпы роста ВВП в основном замедлятся из-за торможения кредитования и перехода населения к сберегательной модели поведения. В целом, по обновленному прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в текущем году вырастет на 2,5% после увеличения на 4,3% в прошлом. ЦБ же ждет рост в пределах 1-2%. Но оба ведомства практически совпадают в своих прогнозах по инфляции: по версии министерства она будет на уровне 7,6% к концу года, по прогнозу ЦБ - уложится в коридор 7-8%. При этом и Банк России, и Минэкономразвития подготовили различные варианты развития ситуации в экономике страны с учетом высокой неопределенности в геополитике и мировой торговле.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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москва, рф, владимир путин, банк россия, банк россии
Экономика, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, банк Россия, Банк России
00:17 13.05.2025
 
Путин встретится с членами "Деловой России"

Путин встретится с членами "Деловой России" и проведет видеоконференцию

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России", а также в режиме видеоконференции пообщается с участниками XX съезда организации, сообщила пресс-служба Кремля.
Ожидается, что главной темой общения станут вопросы обеспечения сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.
С главой "Деловой России" Алексеем Репиком Путин встречался неделю назад. Председатель организации тогда передал президенту распечатанное приглашение на XX съезд "Деловой России". По словам Репика, к съезду проработан большой блок вопросов и разработаны отраслевые предложения по машиностроению, беспилотникам, металлургии, спорту, общепиту, розничной торговле, электронной коммерции и ряду других.
Глава "Деловой России" также отмечал, что дефицит кадров на сегодняшний день является одним из самых больших вызовов в российской экономике. И среди решений проблемы он называл повышение производительности труда. Кроме того, он указывал на риски снижения инвестиционной активности на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.
В свою очередь Путин на встрече с Репиком обратил внимание на вопрос возможного возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран. Глава государства подчеркнул, что этот процесс потребует соблюдения баланса между развитием конкуренции и защитой российских производителей, особенно в ситуации, когда отечественный бизнес вложил средства в производство.
СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Рост ВВП России в первом квартале замедлился, по разным оценкам, до 1,7-2% в годовом выражении после 4,5% в четвертом квартале 2024 года. О том, что это неизбежно, власти РФ предупреждали. Однако сам президент призывал правительство и Банк России не допустить "излишнего охлаждения, как в криокамере", без лишней заморозки.
Как говорили ранее РИА Новости аналитики, темпы роста ВВП в основном замедлятся из-за торможения кредитования и перехода населения к сберегательной модели поведения.
В целом, по обновленному прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в текущем году вырастет на 2,5% после увеличения на 4,3% в прошлом. ЦБ же ждет рост в пределах 1-2%. Но оба ведомства практически совпадают в своих прогнозах по инфляции: по версии министерства она будет на уровне 7,6% к концу года, по прогнозу ЦБ - уложится в коридор 7-8%.
При этом и Банк России, и Минэкономразвития подготовили различные варианты развития ситуации в экономике страны с учетом высокой неопределенности в геополитике и мировой торговле.
 
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