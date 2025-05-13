https://1prime.ru/20250513/putin-857517105.html
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:14+0300
2025-05-13T12:14+0300
2025-05-13T12:14+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
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РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил разработать проект по развитию музеев до 2030 года
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне.
Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
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