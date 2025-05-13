https://1prime.ru/20250513/putin-857517105.html

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:14+0300

2025-05-13T12:14+0300

2025-05-13T12:14+0300

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин