Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250513/putin-857517105.html
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:14+0300
2025-05-13T12:14+0300
россия
москва
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/79/842337910_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_83037fecea9e151483c9037717cb5e45.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
https://1prime.ru/20250513/peregovory-857516062.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/79/842337910_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_05cf1e58b2d574beebc5179d68aa84df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин
12:14 13.05.2025
 
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Путин поручил разработать проект по развитию музеев до 2030 года

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне.
Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии
12:05
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала