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Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин
Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин - 13.05.2025, ПРАЙМ
Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин
Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:48+0300
2025-05-13T15:48+0300
2025-05-13T15:57+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир Путин. "В позапрошлом году мы добились значимого роста: значимого роста и для нашей страны, и мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году - 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось - 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", - сказал Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия". По словам президента, ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России."Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - отметил президент.По прогнозу министерства экономического развития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,5%.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин
Путин: ВВП России в 2023 году вырос на 4,1%, в 2024 - на 4,3%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир Путин.
"В позапрошлом году мы добились значимого роста: значимого роста и для нашей страны, и мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году - 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось - 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", - сказал Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия".
По словам президента, ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.
"Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - отметил президент.
По прогнозу министерства экономического развития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,5%.
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