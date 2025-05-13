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Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин

Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин - 13.05.2025, ПРАЙМ

Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин

Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:48+0300

2025-05-13T15:48+0300

2025-05-13T15:57+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир Путин. "В позапрошлом году мы добились значимого роста: значимого роста и для нашей страны, и мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году - 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось - 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", - сказал Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия". По словам президента, ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России."Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - отметил президент.По прогнозу министерства экономического развития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,5%.

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россия, владимир путин