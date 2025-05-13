https://1prime.ru/20250513/putin-857528749.html

Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей

Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей

Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:52+0300

2025-05-13T15:52+0300

2025-05-13T15:52+0300

экономика

бизнес

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. "И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://1prime.ru/20250513/putin-857528463.html

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2025

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бизнес, россия, рф, владимир путин