https://1prime.ru/20250513/putin-857528749.html
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей
Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:52+0300
2025-05-13T15:52+0300
2025-05-13T15:52+0300
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бизнес
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владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. "И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
https://1prime.ru/20250513/putin-857528463.html
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бизнес, россия, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей
Путин: российские предприниматели многого добились, некоторые продукты лучше иностранных
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
Экономика России в последние годы показывает значимый рост, заявил Путин