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Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/putin-857528749.html
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей
Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:52+0300
2025-05-13T15:52+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. "И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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бизнес, россия, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
15:52 13.05.2025
 
Путин рассказал о достижениях российских предпринимателей

Путин: российские предприниматели многого добились, некоторые продукты лучше иностранных

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями "Деловой России"
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Деловой России - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к представителям российских и зарубежных СМИ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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