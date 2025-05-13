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"Со слезами". Путин рассказал, как иностранные компании уходили из России - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Со слезами". Путин рассказал, как иностранные компании уходили из России
"Со слезами". Путин рассказал, как иностранные компании уходили из России - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Со слезами". Путин рассказал, как иностранные компании уходили из России
Некоторые иностранные компании не хотели закрывать бизнес в России, "уходили со слезами", заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:11+0300
2025-05-13T16:11+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Некоторые иностранные компании не хотели закрывать бизнес в России, "уходили со слезами", заявил президент РФ Владимир Путин. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По его словам, компании были вынуждены покинуть российский рынок, потому что на них "за океаном" оказывалось давление, которое могло разрушить бизнес. Президент отметил, что Россия учитывает этот фактор и попросил правительство "иметь это в виду", если такие компании захотят возобновить работу в РФ.
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бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
16:11 13.05.2025
 
"Со слезами". Путин рассказал, как иностранные компании уходили из России

Путин: некоторые иностранные компании уходили из России "со слезами"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Некоторые иностранные компании не хотели закрывать бизнес в России, "уходили со слезами", заявил президент РФ Владимир Путин.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
По его словам, компании были вынуждены покинуть российский рынок, потому что на них "за океаном" оказывалось давление, которое могло разрушить бизнес.
Президент отметил, что Россия учитывает этот фактор и попросил правительство "иметь это в виду", если такие компании захотят возобновить работу в РФ.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию
15:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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