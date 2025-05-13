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Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС
В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:23+0300
2025-05-13T16:23+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин."У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Путин назвал возможные изменения целесообразными."Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС
Путин: в правительстве постоянно идут дискуссии об НДС, нужна тонкая работа по отраслям
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин назвал возможные изменения целесообразными.
"Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
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