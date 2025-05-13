Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/putin-857530577.html
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС
В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:23+0300
2025-05-13T16:29+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83114/10/831141090_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_bfaa611594b7cc4305f310bbac34091e.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин."У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Путин назвал возможные изменения целесообразными."Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
https://1prime.ru/20250324/nds-856063266.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83114/10/831141090_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_19fec57e9b588e292cdfdafdcba09a03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
16:23 13.05.2025 (обновлено: 16:29 13.05.2025)
 
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС

Путин: в правительстве постоянно идут дискуссии об НДС, нужна тонкая работа по отраслям

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин назвал возможные изменения целесообразными.
"Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей
24 марта, 17:54
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала