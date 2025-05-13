https://1prime.ru/20250513/putin-857530909.html

Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС

Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС

Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:26+0300

2025-05-13T16:26+0300

2025-05-13T16:26+0300

экономика

финансы

москва

антон силуанов

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/18/856995116_0:136:2597:1596_1920x0_80_0_0_8bda0b27fdfc567fefabb682894c9db4.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были эффективными. "Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения (за злоупотребления с уплатой НДС), такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными", - сказал глава государства в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Силуанову.

https://1prime.ru/20250513/putin-857530577.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, москва, антон силуанов, владимир путин