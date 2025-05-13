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Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС
Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС
Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:26+0300
2025-05-13T16:26+0300
2025-05-13T16:26+0300
экономика
финансы
москва
антон силуанов
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были эффективными. "Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения (за злоупотребления с уплатой НДС), такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными", - сказал глава государства в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Силуанову.
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финансы, москва, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Финансы, МОСКВА, Антон Силуанов, Владимир Путин
Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС
Путин предложил Силуанову ужесточить наказание за злоупотребления с уплатой НДС
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были эффективными.
"Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения (за злоупотребления с уплатой НДС), такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными", - сказал глава государства в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Силуанову.
Путин рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу НДС