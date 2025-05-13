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Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/putin-857531452.html
Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка
Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка
РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:35+0300
2025-05-13T16:35+0300
экономика
россия
финансы
москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, мне кажется, достаточно амбициозные цели увеличения фондового рынка нашего, первичные и вторичные инвестиции и так далее", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, финансы, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин
16:35 13.05.2025
 
Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка

Путин: Россия имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас, мне кажется, достаточно амбициозные цели увеличения фондового рынка нашего, первичные и вторичные инвестиции и так далее", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине
16:27
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАВладимир Путин
 
 
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