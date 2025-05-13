https://1prime.ru/20250513/putin-857531452.html

Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка

Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал амбициозными цели по росту капитализации фондового рынка

РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:35+0300

2025-05-13T16:35+0300

2025-05-13T16:35+0300

экономика

россия

финансы

москва

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, мне кажется, достаточно амбициозные цели увеличения фондового рынка нашего, первичные и вторичные инвестиции и так далее", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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россия, финансы, москва, владимир путин