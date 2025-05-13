https://1prime.ru/20250513/putin-857532208.html

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:51+0300

2025-05-13T16:51+0300

2025-05-13T16:51+0300

экономика

финансы

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. Негосударственные пенсионные фонды могут инвестировать пенсионные накопления россиян только в надежные финансовые инструменты, такие как облигации федерального займа, облигации российских компаний и другие. "Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность (негосударственных - ред.) пенсионных фондов… У меня сейчас просьба и к Центральному Банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться. Выработать какой-то инструмент, который мог бы давать, первое, мягко скажем, советы какие-то, а второе, самое важное, - ...поддержать, брать на себя какую-то часть риска", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://1prime.ru/20250513/putin-857531452.html

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финансы, владимир путин