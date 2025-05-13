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Путин поддержал развитие электронной торговли в России
Путин поддержал развитие электронной торговли в России - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал развитие электронной торговли в России
Российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:51+0300
2025-05-13T17:51+0300
2025-05-13T17:51+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Электронная торговля — это отдельный большой бизнес, это понятно, и он развивается, и слава Богу. Почему? Потому что люди в маленьких населенных пунктах, где угодно по всей стране, да и в крупных тоже, часто пользуются этими услугами, поскольку это все часто быстрее, эффективнее и так далее. И это нужно поддерживать, и мы будем это делать, без всякого сомнения", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Президент добавил, что если эти инструменты используются для серого импорта, а те предприниматели, которые пользуются льготами, на самом деле ничего не производят, а только завозят определенные вещи по импорту без оплаты соответствующих налогов, то "здесь ничего хорошего с точки зрения поддержки отечественного производителя нет".
https://1prime.ru/20250513/putin-857532208.html
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россия, бизнес, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин
Путин поддержал развитие электронной торговли в России
Путин: власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Электронная торговля — это отдельный большой бизнес, это понятно, и он развивается, и слава Богу. Почему? Потому что люди в маленьких населенных пунктах, где угодно по всей стране, да и в крупных тоже, часто пользуются этими услугами, поскольку это все часто быстрее, эффективнее и так далее. И это нужно поддерживать, и мы будем это делать, без всякого сомнения", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент добавил, что если эти инструменты используются для серого импорта, а те предприниматели, которые пользуются льготами, на самом деле ничего не производят, а только завозят определенные вещи по импорту без оплаты соответствующих налогов, то "здесь ничего хорошего с точки зрения поддержки отечественного производителя нет".
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