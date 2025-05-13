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Путин указал на проблему контрафакта, в том числе в онлайн-торговле

Путин указал на проблему контрафакта, в том числе в онлайн-торговле - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин указал на проблему контрафакта, в том числе в онлайн-торговле

Президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" указал на проблему контрафактных товаров, в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:03+0300

2025-05-13T18:03+0300

2025-05-13T18:03+0300

экономика

владимир путин

максим орешкин

контрафакт

онлайн-платформа

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" указал на проблему контрафактных товаров, в частности, в системе онлайн-торговли. "Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает", - сказал Путин.Он провел параллели с винодельческой отраслью."Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино? ... Вот с этим надо разобраться", - подчеркнул глава государства.Он поручил заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину при оформлении поручений учесть тему контрафакта в системе онлайн-торговли. "Чтобы это просто в воздухе не повисло, не улетело никуда, чтобы это было в поле нашего внимания, в поле внимания правительства и налоговой службы, ну и, соответственно, и с участием бизнеса самого", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20240612/bady-849092109.html

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владимир путин, максим орешкин, контрафакт, онлайн-платформа