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Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/putin-857535497.html
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:05+0300
2025-05-13T18:05+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня", - отметил глава государства."Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - добавил президент.
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бизнес, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Деловая Россия
18:05 13.05.2025
 
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям

Путин: российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня", - отметил глава государства.
"Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Путин указал на проблему контрафакта, в том числе в онлайн-торговле
18:03
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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