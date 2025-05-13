https://1prime.ru/20250513/putin-857535497.html
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:05+0300
2025-05-13T18:05+0300
2025-05-13T18:05+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня", - отметил глава государства."Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - добавил президент.
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бизнес, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин оценил адекватность российского бизнеса современным требованиям
Путин: российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - как в патриотическом, так и в социальном аспекте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня", - отметил глава государства.
"Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - добавил президент.
Путин указал на проблему контрафакта, в том числе в онлайн-торговле