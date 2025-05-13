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Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"

Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень" - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"

Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:08+0300

2025-05-13T18:08+0300

2025-05-13T18:08+0300

экономика

владимир путин

россия

антон котяков

минтруд

самозанятые

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

https://1prime.ru/20250414/duma-856650229.html

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владимир путин, россия, антон котяков, минтруд, самозанятые