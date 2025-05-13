https://1prime.ru/20250513/putin-857535616.html
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень" - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:08+0300
2025-05-13T18:08+0300
2025-05-13T18:08+0300
экономика
владимир путин
россия
антон котяков
минтруд
самозанятые
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_0:20:3124:1777_1920x0_80_0_0_6e2dcae8e69050b9b7bba85a19175b6b.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
https://1prime.ru/20250414/duma-856650229.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_fa08e0f801a9daefeeef335cce58af3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, антон котяков, минтруд, самозанятые
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Антон Котяков, Минтруд, самозанятые
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых