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Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень" - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень" - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"
Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:08+0300
2025-05-13T18:08+0300
экономика
владимир путин
россия
антон котяков
минтруд
самозанятые
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
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владимир путин, россия, антон котяков, минтруд, самозанятые
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Антон Котяков, Минтруд, самозанятые
18:08 13.05.2025
 
Путин призвал не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"

Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых "в тень"

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых
14 апреля, 10:30
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯАнтон КотяковМинтрудсамозанятые
 
 
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