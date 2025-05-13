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Путин принял в Кремле бизнесменов - руководителей "Деловой России"

Путин принял в Кремле бизнесменов - руководителей "Деловой России" - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле бизнесменов - руководителей "Деловой России"

Президент России Владимир Путин начал встречу с представителями российского бизнеса - руководителями "Деловой России" в Кремле, передает корреспондент РИА... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:15+0300

2025-05-13T18:15+0300

2025-05-13T18:15+0300

экономика

россия

владимир путин

wildberries

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал встречу с представителями российского бизнеса - руководителями "Деловой России" в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". Среди участников встречи глава "Деловой России" Алексей Репик, президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, основательница Wildberries Татьяна Ким, председатель совета директоров "Мантера", управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров и другие бизнесмены, входящие в координационный совет "Деловой России". В том числе гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, руководитель ГК "Аквариус" Алексей Калинин, совладелец Hoff Михаил Кучмент. Кроме того, по видеосвязи с президентом пообщались участники съезда "Деловой России" в Москве. С главой "Деловой России" Алексеем Репиком Путин встречался неделю назад. Председатель организации тогда передал президенту распечатанное приглашение на XX съезд "Деловой России". По словам Репика, к съезду проработан большой блок вопросов и разработаны отраслевые предложения по машиностроению, беспилотникам, металлургии, спорту, общепиту, розничной торговле, электронной коммерции и ряду других.

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россия, владимир путин, wildberries, деловая россия